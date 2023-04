Reggio Calabria, incendio distrugge nota ottica del centro: indagini in corso | FOTO

StrettoWeb

Ennesimo duro colpo al tessuto sociale e produttivo di Reggio Calabria: in piena notte, un incendio con ogni probabilità di natura dolosa ha letteralmente distrutto una delle più conosciute ottiche della città. Si tratta di “Vision Planet” del dott. Diego Chiantella, situata in pieno centro a pochi metri da Piazza del Popolo e precisamente all’incrocio tra via Cardinale Portanova e via Guido Miggiano.

Dopo l’incendio, che ha letteralmente distrutto i locali e le importanti attrezzature ottiche, sono scattate le indagini della Polizia che sta tentando di ricostruire l’accaduto sfruttando le telecamere di video sorveglianza della zona.