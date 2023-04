Reggio Calabria, “I colori del paesaggio”: l’omaggio alla pittrice Maria Arria Malara

StrettoWeb

Nella mattinata odierna è stato presentato il ricco programma di eventi legati alla Corrireggio 2023, la mitica e amatissima corsa ecologico-sportiva che si svolgerà il prossimo 25 aprile. La Corrireggio, come sempre, non è soltanto sport: intorno ad essa ruotano tante attività di carattere sociale, artistico e culturale che ben si sposano con i valori dello sport.

Il primo degli eventi nel calendario 2023 della corsa è stato presentato nel pomeriggio odierno presso il salone “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio. “I colori del paesaggio“, un omaggio alla pittrice Maria Arria Malara curato da Roberta Filardi e Cettina Nostro, organizzato dalla sezione reggina di “Italia Nostra” (rappresentata dal presidente Rossella Agostino), in sinergia con Legambiente (rappresentato da Nuccio Barillà) e con il MAAF Museo d’Arte Alfonso Frangipane (rappresentato dal direttore Nunzio Tripodi).

Scomparsa lo scorso anno, la pittrice Maria Arria Malara è stata una delle principali esponenti dell’arte figurativa reggina della seconda metà del secolo scorso. Allieva del maestro Alfonso Frangipane, si è distinta oltre che per la sua produzione artistica, per il suo grande impegno in difesa del patrimonio artistico e culturale calabrese con una particolare sensibilità per la natura e i paesaggi, spesso alla base delle sue opere.