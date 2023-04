Reggio Calabria, dopo 11 anni tornano le navi da crociera: la Silver Dawn al porto | FOTO

StrettoWeb

Dopo 11 anni sono ritornate al porto di Reggio Calabria le navi da crociera. Oggi la prima, la Silver Dawn, ha attraccato al molo di levante questa mattina poco dopo le ore 8:00. Centinaia di turisti stanno scendendo dalla nave per recarsi nelle varie attrazioni cittadine, su tutti il Museo con i Bronzi di Riace, e partecipare alle visite guidate in provincia (Scilla, Pentidattilo etc. etc.).

Un momento importante per il turismo della città, seppur vissuto tra le polemiche per le condizioni degradate in cui versa il territorio interessato dall’emergenza rifiuti. E per fortuna che i crocieristi non guidano altrimenti “assaporerebbero” le criticità per le strade groviera. “Il rischio è che vedano com’è ridotta Reggio e non solo non tornino mai più, ma facciano anche cattiva pubblicità” ha detto ieri il consigliere comunale di FdI Massimo Ripepi evidenziando come persino i ciclisti del Giro di Reggio Calabria hanno notato la spazzatura e commentato amaramente il degrado della nostra realtà.