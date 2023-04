Nave da crociera a Reggio Calabria, Ripepi: “con la città sporca rischiamo non venga più nessuno”

StrettoWeb

Grande attesa a Reggio Calabria, dove domani mattina arriverà la nave da crociera Silver Dawn. Dalla lussuosa imbarcazione scenderanno soprattutto escursionisti, che durante la giornata raggiungeranno le varie mete già previste. Ma la città è davvero pronta ad accogliere i turisti? Secondo il consigliere di minoranza Massimo Ripepi il rischio di un immenso flop è piuttosto alto.

“Domani arriva la famosa nave da crociera dei ricchi americani. Io non so cos’ha organizzato l’armata Brancaleone – chiosa Ripepi in un video su Facebook, riferendosi ovviamente all’amministrazione comunale – ma quando invitiamo una persona a casa nostra, non possiamo invitarla con la casa sporca e puzzolente“. Allo stesso modo “noi non possiamo organizzare cose importanti facendo venire persone dall’esterno, come i croceristi, se abbiamo la città che fa schifo“. Il rischio, secondo il consigliere, è che “l’operazione ci torni contro” in virtù del passaparola che potrebbe innescarsi nel caso i turisti restino delusi.

Rischiamo che dopo la nave da crociera “non venga più nessuno a Reggio Calabria“, chiosa Ripepi. “Domani arrivano e non sappiamo se ci sono guide turistiche, non sappiamo cosa faranno, non sappiamo cosa troveranno, speriamo che tutto possa andare bene“, conclude il consigliere. Come d’altronde è accaduto per il Giro di Reggio Calabria. Uno degli atleti ha ripreso i rifiuti che ‘decorano’ le strade di Bagnara Calabra e ha pubblicato il video sui social. A commento del video ha esclamato: “questo è il Sud“.

E allora a noi, che questa città la amiamo e sappiamo che il turismo è vitale quanto il commercio, non resta che invocare la medesima preghiera che Ripepi recita al termine del video: “Il signore Gesù Cristo benedica Reggio Calabria“. E che illumini anche gli amministratori, aggiungiamo noi. Magari, sia prima che dopo l’arrivo della nave da crociera.