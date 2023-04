Reggio Calabria, finalmente il Comune razionalizza la differenziata: addio “porta a porta” nelle periferie, tornano cassonetti e spazzini | DETTAGLI

StrettoWeb

Finalmente il Comune di Reggio Calabria ha deciso di fare un passo avanti, atteso da tempo su pressioni di cittadini e associazioni: la raccolta differenziata viene ammodernata e razionalizzata, eliminando il barbaro sistema del “porta a porta” nei quartieri periferici più residenziali con grossi condomini dove – su StrettoWeb lo scriviamo dal 2015 – questo sistema non è sostenibile nè praticabile tanto che non viene adoperato da nessun’altra città al mondo. Dopo 8 anni di scelte suicide che hanno provocato enormi disagi nei cittadini e una situazione di emergenza rifiuti “porta a porta”, appunto, finalmente l’Amministrazione Comunale decide di dare seguito all’attesa razionalizzazione del sistema.

Il Sindaco f.f. Paolo Brunetti, questa mattina a margine della presentazione della Corrireggio, ha spiegato come funzionerà il nuovo sistema evidenziando l’importanza del ritorno dei cassonetti in apposite “isole ecologiche” e degli spazzini, “operatori ecologici” che consentiranno di mantenere le 15 circoscrizioni pulite e daranno indicazioni utili ai cittadini per le corrette modalità di conferimento. E’ importante precisare che non si tratta di un passo indietro ma di un passo avanti: non si compromette la raccolta differenziata anzi, come dice lo stesso Brunetti nelle dichiarazioni, l’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente la frazione di rifiuti che vengono differenziati. Come scriviamo su StrettoWeb da otto lunghi anni, nessuno ha mai messo in discussione la necessità di spingere sulla differenziata, bensì abbiamo contestato le modalità del “porta a porta” in alcune aree ultra residenziali e oggi finalmente il Comune – dopo un lungo periodo d’inferno – ammette gli errori commessi e rimedia con le attese isole ecologiche dove i cittadini potranno continuare a fare la differenziata in modo più sano, sostenibile e moderno, senza i vincoli di doversi attenere a determinati giorni e orari, senza avere il porcile all’ingresso di casa, ma recandosi liberamente nei punti di conferimento e differenziando virtuosamente lasciando la città pulita.

Meglio tardi che mai!

