Reggio Calabria, Cardia: “sui gazebo è necessario intervenire in fretta”

StrettoWeb

Il corso Garibaldi di Reggio Calabria senza dehors e senza gazebo non è più lo stesso. Tavoli e sedie dei locali al posto delle strutture sono esteticamente improponibili, ma non solo. I gestori dei locali sono costretti a toglierli e rimetterli in base al tempo, alla pioggia, al vento. Oggi, in merito ai dehors, il consigliere comunale Mario Cardia ha presentato una proposta di modifica al regolamento, ormai “datato al 2017“.

Secondo il consigliere sarebbe necessario introdurre “una terza tipologia di strutture di gazebo o dehors anche per il corso Garibaldi. Il vecchio regolamento esclude la possibilità per le attività commerciali di installare gazebo e pedane sul corso Garibaldi. E’ opportuno intervenire e intervenire in fretta“.

Già, perché l’estate è alle porte e i turisti, si spera, sono arrivo. E Reggio Calabria vive anche di turismo. E’ dunque necessario fare in modo che i locali possano lavorare in piena tranquillità. Per questo motivo Cardia ha presentato un “emendamento che prevede terza tipologia di gazebo, con strutture che siano uniformi, uguali per tutti, che siano adeguate alle nuove normative ma possano persistere, perché avere solo sedie e tavolini sul corso Garibaldi è limitante“.

L’intervista completa al consigliere Cardia:

Reggio Calabria: Mario Cardia chiede modifica al regolamento per i gazebo