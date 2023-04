Reggina, Jacobelli: “il piano presentato dimostra che c’è liquidità. Gruppo Saladini è solido”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La Reggina ha presentato al Tribunale di Reggio Calabria il piano di ristrutturazione del debito, accompagnato da una illustrazione di tutte le fideiussioni necessarie per saldare i creditori delle precedenti gestioni che lo stesso Tribunale indicherà. E’ un passaggio decisivo per ottenere l’omologa che consenta di dimostrare, in sede di Giustizia Sportiva, che esiste tutta la liquidità necessaria sui conti correnti della società”. La notizia, già pubblica da questa mattina, è stata ribadita anche dal giornalista del Corriere dello Sport Xavier Jacobelli.

Quest’ultimo, mediante un video sul portale online del quotidiano romano, ha ricostruito velocemente la vicenda, ribadendo la solidità della società e del gruppo guidato da Saladini: “Un atto di fondamentale importanza, da presentare poi in sede di Giustizia Sportiva, per ottenere la cancellazione della penalizzazione comminata. Si tratta – dice ancora Jacobelli – di un caso importante, destinato a diventare precedente. Siamo davanti a una società, la Reggina, che appartiene a un gruppo molto solido e quotato in Borsa, quello di Saladini, ma che non ha potuto ottemperare alle scadenze non perché non lo potesse fare ma perché mancava l’omologa”.

“Ecco perché – conclude – la Reggina ha proceduto a fare tutti i passi per ottenere la restituzione di una penalizzazione che non sarebbe dovuta essere comminata se non ci fosse stato il vuoto normativo. E’ una questione di giustizia verso un club che sta onorando la pesante eredità ricevuta da precedenti gestioni e che intende ovviamente ribadire tutta la sua volontà di procedere alla costruzione di un club sempre più prestigioso e competitivo“.