Reggina, Inzaghi rilancia: “facciamo più punti possibili per restare nelle prime 8”

Lo aveva già detto ieri, dopo la sconfitta di Genova. Lo rilancia oggi, sui social, a mente fredda: “Rimangono otto finali e dobbiamo fare più punti possibili per continuare a restare tra le prime 8. Ripartiamo dalla bella prova di ieri contro il Genoa“. Parola di mister Inzaghi, che così si esprime all’indomani dello stop di Marassi, in cui però la Reggina ha quantomeno reagito al tonfo contro il Cagliari.

Per il tecnico amaranto l’obiettivo continua ad essere quello playoff. I risultati di oggi non hanno spostato di molto la classifica degli amaranto, che hanno anche una partita in meno, cioè quella di mercoledì a Perugia.