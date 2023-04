StrettoWeb

L’udienza sul deferimento nei confronti della Reggina avrà luogo giovedì 13 aprile. Trova conferme la news del giornalista di Gazzetta dello Sport Nicola Binda: “Anticipata a giovedì 13 – scrive – l’udienza al Tfn per giudicare i due deferimenti della Reggina. Si cerca di accorciare i tempi per non incidere sul finale di stagione Serie B”.

L’udienza, dunque, avverrà due giorni dopo il match di Pasquetta tra Reggina e Venezia. Uno stimolo in più, questo, per raccogliere il massimo tra il match di questa sera a Perugia e quello di lunedì prossimo. La decisione successiva all’udienza (eventuale penalizzazione) dovrebbe arrivare subito dopo e da lì potrebbe poi partire l’iter dei ricorsi presentati dal club, che si dice sempre convinto di poter raddrizzare una situazione in cui sa di aver ragione.

L’anticipo dell’udienza, come spiegato da Binda, nasce anche dall’intenzione di accorciare i tempi, facendo sì che l’ultimo eventuale grado di giudizio si possa esprimere prima della fine della stagione. In caso contrario, infatti, e se la Reggina dovesse centrare i playoff, c’è il rischio che questi possano essere congelati in attesa di sentenza definitiva. Ma è ancora troppo presto per pensarci: questa sera c’è il Perugia, poi il Venezia, poi la sentenza e poi se ne parlerà. Uno step per volta e concentrazione al campo.