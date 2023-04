“L’autonomia della Giustizia Sportiva ha limiti”: la carta Juve e quel richiamo al “caso Reggina”

StrettoWeb

Giustizia Sportiva, Giustizia Ordinaria, carta Juve, caso Reggina. Collegate, seppur indirettamente. Vicende ovviamente diverse, che tutti conosciamo, ma impelagate all’interno di quell’intreccio tra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria che tanto sta facendo dibattere anche i tifosi amaranto. Nelle pagine odierne, TuttoSport titola “Giustizia sportiva, l’autonomia ha limiti”, in un articolo a firma Guido Vaciago che fa riferimento agli ultimi avvenimenti in casa bianconera.

“La questione – si legge – non è discutere su chi ha vinto o chi ha perso, ma concentrarsi su cosa rappresenta la sentenza del Consiglio di Stato sulla questione della cosiddetta carta Covisoc. E il Consiglio di Stato dice che vale quanto scritto dal Tar un mese fa, ovvero che l’autonomia dell’ordinamento sportiva ha dei limiti“. Ribadiamo: la Reggina non c’entra nulla in questa vicenda, del tutto differente rispetto a quella bianconera, ma emerge anche lì la contrapposizione tra le due Giustizie.

“Se la Figc si ritiene soddisfatta – si legge ancora – non può non esserlo anche la Juventus. La Federazione temeva che il Consiglio di Stato potesse intaccare ulteriormente il principio della pregiudiziale sportiva che serve a mantenere i procedimenti nell’alveo sportivo fino all’ultimo grado. Ma la Juve, così come Paratici e Cherubini, hanno visto ribadire la correttezza della loro scelta di accedere al Tar per avere un atto utile a difendersi, così come il diritto di avere un giusto processo che segua i principi e le logiche del diritto, senza scorciatoie. Che, poi, dovrebbe essere l’obiettivo di tutti, Federazione in primis, avere la garanzia di una giustizia giusta, prima ancora che autonoma“.