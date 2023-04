Reggina, la sentenza ufficiale: 3 punti di penalizzazione. Come cambia la classifica di Serie B

StrettoWeb

Tre punti aveva chiesto la Procura Federale e tre punti le sono stati assegnati. Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso: tre punti di penalizzazione alla Reggina, così come da richiesta di questa mattina, al termine dell’udienza. Tre mesi di inibizione, inoltre, per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Paolo Castaldi.

“La società – si legge nella nota della Figc – era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il TFN ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori approfondimenti”.

Classifica Serie B

Alla luce di questa decisione, così cambia la classifica di Serie B. La Reggina scivola di tre posizioni, a 46 punti, scendendo all’ottavo posto, in coabitazione con il Pisa, che però è avanti negli scontri diretti. Mantenuto però il +3 sulle tre inseguitrici subito dopo la griglia playoff.

Frosinone 67 Genoa 63 (-1) Bari 57 Sudtirol 52 Reggina 49 Cagliari 48 Parma 48 Pisa 46 Modena 43 Palermo 43 Ternana 43 Ascoli 42 Como 41 Venezia 39 Cittadella 37 Cosenza 37 Perugia 34 Spal 33 Brescia 32 Benevento 30