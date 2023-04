“Caso Reggina”, udienza terminata. Quanti punti? La richiesta della Procura Federale

StrettoWeb

L’udienza sul “caso Reggina” è appena terminata. Iniziata un po’ in ritardo, verso le 12, si è conclusa pochi minuti fa. In attesa di sentenza ufficiale, che potrebbe arrivare anche nel pomeriggio, c’è la prima richiesta della Procura Federale. Secondo quanto appreso da StrettoWeb, è di tre punti di penalizzazione, da scontare in questa stagione.

Un segnale, senza dubbio. Rispetto al -4 paventato dai più da qualche settimana, da registrare questa “riduzione”, che può significare qualcosa nel corso del processo. Si resta in attesa della sentenza.