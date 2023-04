Ranieri nuovo allenatore del Catanzaro? Il DG Foresti esce allo scoperto: “è amico di Noto, ma…”

StrettoWeb

Nei giorni scorsi è uscita allo scoperto una notizia relativa a un possibile e clamoroso ritorno di Claudio Ranieri a Catanzaro. Da calciatore una vita fa ad allenatore adesso. L’aveva rilanciata TMW e ben presto aveva fatto il giro di web e social, scatenando tifosi locali e non tra chi sognava e chi si dimostrava scettico. Sin da subito, però, è apparsa come un’operazione complessa, almeno per il momento, considerando l’arrivo di Ranieri a Cagliari qualche mese fa e la possibilità di giocarsi la Serie A attraverso i playoff. Motivo per cui “Sir Claudio” rimarrà concentrato sull’esperienza sarda almeno fino a fine stagione.

A tal proposito ha voluto dire la sua il Direttore Generale del Catanzaro, Diego Foresti, che ha parlato a Unica Tv: “Ranieri? E’ un’istituzione a Catanzaro. E’ molto amico del mio presidente ma voglio smentire categoricamente un suo possibile ritorno“, riporta TuttoB. “E’ uscita una notizia che non sappiamo nemmeno noi perché sia uscita. Il mister si sta giocando una parte importante di campionato, si giocherà i playoff per andare in Serie A. Sono notizie non veritiere che destabilizzano chi sta lavorando lealmente”.

Secondo quanto rilanciato da TMW, la notizia dell’arrivo era legata alla scadenza di contratto di mister Vivarini, eroe e protagonista della splendida cavalcata giallorossa nel girone C di Serie C. “Noi abbiamo mister Vivarini – ha continuato Foresti – che ci ha trascinato ad una stagione stratosferica: un conto è salire in Serie B, un conto è farlo come l’abbiamo fatto noi quest’anno, battendo tutti i record del mondo: siamo arrivati ai 100 gol fatti. La squadra ha espresso un calcio, dalla prima all’ultima giornata, straordinario. Non abbiamo mai pensato di cambiare il mister, anche se è vero che è in scadenza, come lo sono io del resto. Ma abbiamo una proprietà talmente seria ed importante, composta da tre fratelli di imprenditoria di un certo livello, per cui sicuramente ci siederemo e troveremo la soluzione giusta”.