Catanzaro, la bomba clamorosa sulla panchina: “si pensa al ritorno di Ranieri”

Una notizia clamorosa. Anzi, una bomba clamorosa. Per quello che sarebbe un altrettanto clamoroso ritorno. Il riferimento è al Catanzaro e a… Claudio Ranieri. Sì, avete capito bene. Il riferimento è diretto e riguarda i pensieri del club giallorosso, fresco di ritorno in Serie B, per la panchina. A darne notizia è TMW.

Il Catanzaro “avrebbe infatti iniziato a pensare all’allenatore romano, che con la maglia delle Aquile del Sud ha messo a referto da calciatore 225 presenze fra il 1974 e il 1982, come possibile alternativa a Vincenzo Vivarini“, si legge nel noto quotidiano nazionale. “Vivarini, artefice dalla panchina della splendida stagione che ha portato al ritorno in B e al record assoluto di punti nella storia della Serie C, è attualmente in scadenza di contratto e ancora la fumata bianca fra le parti non è arrivata. Da qui l’idea Claudio Ranieri. Per un ritorno che avrebbe del clamoroso”, si legge ancora.

Il Catanzaro, dopo l’ufficialità della B, ha tutto il tempo per pianificare la prossima stagione. Ranieri col suo Cagliari, invece, salvo clamorose sorprese andrà oltre la stagione regolare, provando a giocarsi la Serie A ai playoff. Difficile al momento sbilanciarsi sul futuro. Vivarini ha dato assetto e mentalità vincenti al Catanzaro, aprendo un ciclo importante. Ranieri viene da un fresco passato in A, quella A che gli hanno chiesto in Sardegna. E tanto, ovviamente, dipenderà dal finale di stagione dei rossoblu.