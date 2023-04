Il programma del Giro di Reggio Calabria: Villaggio, presentazione squadre, orario di arrivo

StrettoWeb

Quasi tutto pronto per il ritorno del Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo 11 anni di assenza, la prestigiosa corsa ciclistica ribattezzata “La Grande Classica del Sud” è pronta a ritornare sull’asfalto calabrese. Dopo la presentazione della Maglia Amaranto, la casacca che verrà indossata dal vincitore, è stato reso noto anche il programma di questa splendida due giorni di sport.

Piazza Italia si trasformerà nel Villaggio Hospitality e sabato 15 aprile, alle ore 17:00, sarà teatro della presentazione delle squadre che prenderanno parte alla gara. Fra di esse, ricordiamo la presenza della Nazionale su Pista con Elia Viviani, campione in carica in qualità di ultimo vincitore dell’edizione del 2012.

Domenica 16 aprile riflettori puntati sulla corsa: classico ritrovo pre-partenza in Piazza dei Bronzi di Riace a Riace Marina, alle ore 10:00. Presentazione dei Team dalle 10:50 alle 11:50. Trasferimento sulla Strada Statale SS106 Jonica e inizio ufficiale della corsa previsto per le 12:05 circa. L’arrivo sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria è previsto per le ore 16:05.