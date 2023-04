Preoccupazione per Berlusconi, il fratello Paolo: “ce la farà anche stavolta”

StrettoWeb

“E’ stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono. Ce la farà anche stavolta“. C’è preoccupazione dopo il ricovero di Silvio Berlusconi nella terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Ma il fratello Paolo ha rassicurare sulla salute dell’ex premier. Le condizioni del Cavaliere, 86 anni, sono allo stazionarie. L’infezione ai polmoni che ha causato il suo ricovero anche la scorsa settimana, però, gli ha provocato uno scompenso cardiaco, rendendo necessario il monitoraggio costante di tutti i valori. Berlusconi trascorrerà dunque la notte in ospedale e i medici prevedono un ricovero di diversi giorni.

Il presidente di Forza Italia è ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo. Ed è proprio quest’ultimo l’unico autorizzato a dare comunicazioni. Per questa sera si è deciso di non diffondere alcun bollettino medico. Ad optare per il silenzio sono state l famiglia e la compagna, Marta Fascina, che hanno scelto di mantenere la privacy sullo stato di salute di Berlusconi.

Già nel 2022 Berlusconi era stato ricoverato per una infezione trattata con antibiotici. Nel 2016, invece, sempre al San Raffaele, aveva subito una operazione per la sostituzione della valvola aortica.

Le reazioni della politica e la famiglia al capezzale di Berlusconi

“E’ ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema precedente che riguarda un’infezione. Però parla ed è vigile“, ha spiegato il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani. Al suo capezzale, oltre alla Fascina, ,sono arrivati nel pomeriggio il fratello Paolo, i cinque figli e la capogruppo al Senato Licia Ronzulli.

La notizia del suo nuovo ricovero si oggi è stata ripresa dai media internazionali, Russia in primis. C’è preoccupazione, anche nel mondo politico. “Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi. Forza Silvio“, ha twittato la premier Giorgia Meloni. “Forza Silvio, l’Italia ti aspetta“, ha scritto Matteo Salvini. Gli auguri di pronta guarigione sono arrivati anche da Matteo Renzi, Carlo Calenda e dal dem Francesco Boccia.