Silvio Berlusconi è in stato stazionario ma vigile

“Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile“. Lo riferiscono all’Ansa fonti parlamentari di Forza Italia. Per il Cavaliere si è sostanzialmente riproposto lo stesso problema di ossigenazione, dovuto anche agli effetti del post covid, che aveva indotto i sanitari a ricoverarlo a fine marzo. Un problema che protraendosi porta all’affaticamento del sistema vascolare e dei polmoni – si spiega in ambienti sanitari – riproducendo anche i sintomi caratteristici della polmonite anche se non si tratta di polmonite.

Berlusconi: Marina, il fratello Paolo e la Ronzulli al San Raffaele

Paolo Berlusconi è da poco arrivato al San Raffaele di Milano dove suo fratello Silvio è ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. All’interno dell’ospedale si trova già Marina Berlusconi, figlia maggiore del leader di Forza Italia. E’ arrivata da poco anche Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia.