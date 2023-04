La premiazione della Corrireggio 2023: è il momento dei trofei! | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Con ancora negli occhi le emozioni della corsa del 25 aprile, quest’oggi si è svolta la premiazione della Corrireggio 2023. Per l’occasione la Reggina ha messo in palio un regalo speciale. La cerimonia, ospitata presso il Salone “F. Perri” di Palazzo Alvaro, ha visto ‘sfilare’ i vincitori di entrambe le competizioni della maratona ecologico-sportiva che ha celebrato il suo 40° compleanno. Confermato il percorso dell’anno scorso con soli 2 giri anziché 3 per il competitivo, con la 9.5 km complessivi e la presenza della rampa di via Rada Giunchi percorsa una sola volta; distanza di 4.5 km, un solo giro e niente rampa per la non competitiva.

Una corsa che, in entrambe le versioni, ha regalato grandi emozioni nello splendido scenario del Lungomare Falcomatà in una giornata baciata dal sole primaverile in riva allo Stretto. La vittoria della corsa competitiva maschile è andata ad Alberto Caratozzolo, già vincitore nella passata edizione, davanti al giovane classe 2000 Pasquale Praticò che ha bissato il secondo posto, ha completato il podio Domenico Focà.

La corsa competitiva femminile ha visto il trionfo del magistrato-runner Marika Mastrapasqua, davanti a Maria Rosa Caracciolo e Angela Neri. La gara non competitiva maschile è stata vinta da Andrea Meduri, Rocco Licastro e Andres Pesce. La corsa non competitiva femminile ha celebrato il trionfo di Antonella Venticinque, seguita da Vanessa Stelitano ed Elisa Barreca.

