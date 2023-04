Sabato la premiazione della Corrireggio 2023: la Reggina mette in palio un super regalo

StrettoWeb

Tante emozioni anche quest’anno per la grande festa della Corrireggio che fa correre un’intera città in nome dell’ambiente, dello sport, della solidarietà. Entusiasmo e grande affluenza per la corsa che ha superato i duemila partecipanti e che, come sempre, è stato un momento di gioia e condivisione per la cittadinanza, ma non solo. Tanti anche i corridori e il pubblico giunti da fuori Reggio Calabria che hanno assistito ai momenti precedenti alla partenza, le coreografie pensate per l’occasione, il testimonial speciale, finalmente svelato, il pony Cloe, il corridoio di pace e le premiazioni.

Questa è proprio “una corsa d’Amore lunga 40 anni”, come recita lo slogan scelto per questa ricorrenza speciale, gratificata anche dal Premio San Giorgio che l’Amministrazione comunale ha voluto concedere quest’anno alla manifestazione; a consegnarlo il Sindaco Brunetti proprio prima del fischio di inizio, a sottolineare che questo riconoscimento va a quello che si ama definire “il popolo di Corrireggio”.

Domani 29 aprile, a partire dalle ore 16.30, presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, si svolgerà la cerimonia di premiazione, che vedrà protagonisti i vincitori della gara competitiva e non competitiva. Il team Corrireggio ha stilato la classifica con la massima attenzione, soprattutto per la lunga graduatoria dei non professionisti, che dovrà essere comunque sottoposta al controllo Fidal.

I primi tre classificati assoluti sono per la gara competitiva sono: Alberto Caratozzolo, per il terzo anno consecutivo, secondo posto per Pasquale Praticò e terzo Domenico Focà. Sul podio per le donne, Marika Mastrapasqua, Maria Rosa Caracciolo e Angela Neri.

Per la non competitiva maschile, i vincitori sono: Andrea Meduri, Rocco Licastro, Andres Pesce. Per la non competitiva femminile, le vincitrici sono Antonella Venticinque, Vanessa Stelitano, Elisa Barreca.

Saranno tutti premiati in questa occasione, un altro momento di festa nel quale numerosi partecipanti saranno omaggiati di doni e premi speciali.

Quest’anno si è aggiunta infatti una sorpresa finale. La Reggina 1914 – presente alla corsa con una delegazione del settore giovanile -, come bel messaggio di unione e vicinanza ha voluto donare ai partecipanti 100 biglietti per la partita Reggina-Como del 6 maggio che saranno sorteggiati tra gli iscritti non vincitori – anche per chi non ha portato a termine la gara – presenti alla premiazione del 29 aprile, muniti di pettorale di gara.

Si concluderà così l’edizione che segna i 40 anni della manifestazione, un momento che impreziosisce la primavera reggina e che vuole ogni anno rinnovare il suo messaggio di amore per lo sport, per l’ambiente, e soprattutto per la città.