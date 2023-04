Il Ponte sullo Stretto s’ha da fare! Oltre due ore per prendere un aereo a Reggio Calabria

StrettoWeb

Dateci il Ponte sullo Stretto! E i motivi per averlo sono migliaia. “Per prendere il volo da Reggio Calabria delle 15:15 mi sto imbarcando sull’aliscafo delle 13:05. Dedicato a tutti quelli che “per attraversare ci vogliono 20 minuti”. Lo ha scritto stamattina sui social Nino Germanà, senatore siciliano della Lega, tra i fondatori del Comitato Ponte e Libertà.

Non solo. Dopo poco Germanà ha postato un altra foto. Questa volta lo ritrae all’interno dell’aeroporto di Reggio Calabria. “Entro in Aeroporto alle 14:03, esattamente 58 minuti dopo aver preso l‘aliscafo delle 13:05 – scrive -. Se avessi preso quello delle 13:50 avrei perso l’aereo con certezza. Quindi dopo 35 minuti di aliscafo e 20 di pullman (unico passeggero nei 55 posti disponibili), mi tocca aspettare 1 ora prima della partenza del volo, sperando che sia puntuale“. “Arrivo previsto a Fiumicino ore 16:30 e se va bene intorno alle 18 sarò a Roma centro“, conclude il politica che da tempo si batte a favore del Ponte sullo Stretto.

Le testimonianze simili sono ormai all’ordine del giorno, da parte di molti pendolari dello Stretto di Messina. E questo non perché bisogna dimostrare per forza di cose che il Ponte sia indispensabile, cosa peraltro lapalissiana, ma perché per anni i pendolari in questione hanno subito disagi nel più assoluto silenzio. Ignorati da tutti. Soprattutto da chi in queste terre non ci vive o non utilizza i traghetti tutti i giorni.

Il Ponte sullo Stretto s’ha da fare! E, perdonate il gioco di parole, è giunta l’ora di smetterla di pontificare per partito preso. Calabria e Sicilia hanno estrema necessità di un’opera che farà da volano per l’economia e per la società.