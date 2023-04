Ennesima odissea per i pendolari dello Stretto: ritardi e cancellazioni

StrettoWeb

E poi dicono che il Ponte sullo Stretto non serve. Oggi, per i pendolari che si spostano quotidianamente da Messina a Reggio Calabria e viceversa, si è verificata l’ennesima odissea. Uno dei mezzi veloci che collegano le due città dello Stretto questa mattina era fuori uso. La causa pare che stia nell’intasamento dei propulsori con parti di reti e rifiuti del mare.

Si è reso dunque necessario l’intervento dei sub per ripulire gli iniettori. Solo così si è potuto rimettere il mezzo in condizioni di poter viaggiare. Il contrattempo ha però causato ritardi e cancellazioni. Sono saltate le corse delle 7:30 e delle 9. Regolari, invece, quelle delle 8:30 e delle 10:25 grazie un altro mezzo di Blu Jet. I disagi per i passeggeri, ormai da tempo sul piede di guerra, sono ovviamente stati numerosi. Ma questa non è una novità.