Pasquetta con freddo e maltempo in Calabria: violenta grandinata a Catanzaro | VIDEO

E’ stata una Pasquetta di freddo e maltempo in Calabria con temperature ben al di sotto delle medie stagionali. Nel pomeriggio il centro e la zona nord di Catanzaro, oltre che i comuni della fascia presilana, sono stati raggiunti da una violenta grandinata come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo. Caduti anche 13mm di pioggia sul capoluogo di regione.

Forte temporale con grandine si abbatte su Catanzaro

In tanti, a causa del maltempo, hanno dovuto rinunciare al tradizionale pic-nic all’aperto, optando, quando possibile, per una grigliata casalinga. Le presenze in ristoranti e agriturismi hanno comunque fatto registrare il tutto esaurito.

Catanzaro imbiancata dalla grandine