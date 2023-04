Maltempo, freddo e neve a bassa quota: Pasquetta invernale in Calabria e Sicilia | FOTO e DATI

StrettoWeb

E’ una Pasquetta di freddo e maltempo tra Calabria e Sicilia, e più in generale in tutto il Sud Italia, come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Nella notte e nelle prime ore del mattino si sono susseguiti forti temporali su reggino e messinese, in modo particolare nello Stretto, con grandine forte a Reggio e neve copiosa sui rilievi oltre i mille metri di altitudine. A Gambarie è tutto bianco per la neve e la temperatura è di 0°C per una Pasquetta insolita: quest’anno neanche a Natale e Capodanno è stato così freddo.

In Sila, invece, al momento splende il sole ma a Lorica si scia beatamente sulle piste copiosamente innevate dopo le bufere della scorsa settimana. Attenzione al pomeriggio/sera: il maltempo si sposterà sulla Calabria settentrionale e la neve cadrà ancora abbondante su Sila e Pollino, mentre a Cosenza avremo pioggia e freddo. A proposito di freddo: a Reggio Calabria e a Messina la temperatura è crollata a +10°C e prosegue l’anomalia di questo Aprile eccezionalmente freddo. Impressionanti anche i +12°C di Catania.

