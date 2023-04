Pallacanestro Viola ko e senza pubblico: contro Vicenza è una doppia sconfitta

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Piove sul bagnato in casa Pallacanestro Viola e il meteo al di fuori del PalaCalafiore non c’entra nulla. Il problema è quanto successo all’interno. I neroarancio, già matematicamente retrocessi da 2 giornate, cadono in casa contro Vicenza con il punteggio di 62-76. Non bastano gli 11 punti di Laquintana e Spizzichini a tenere a galla i reggini che pagano il 13-22 del primo quarto di gara, svantaggio mai più ricucito nel resto della partita.

Una gara che i tifosi non hanno potuto guardare. Chi aveva deciso di pagare il biglietto nonostante la retrocessione, infatti, è stato costretto a restare fuori dal palazzetto a causa di un disguido di natura tecnica che, ci auguriamo, possa essere chiarito nelle prossime ore dalle parti in causa. In ogni caso, una doppia sconfitta.