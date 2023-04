Pallacanestro Viola-Vicenza, i tifosi restano fuori: ecco perchè si gioca a porte chiuse

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto nel pomeriggio odierno al PalaCalafiore. La gara in programma alle ore 17:00 tra Pallacanestro Viola e Vicenza si sta giocando a porte chiuse, misura che non era stata prevista nè annunciata. I tifosi, infatti, in possesso di regolare biglietto pagato, sono rimasti fuori a causa della mancanza dei Vigili del Fuoco.

La società sostiene di aver inviato regolarmente la pec e aver effettuato per tempo tutte le procedure di rito, ma dei Vigili del Fuoco neanche l’ombra. Una brutta giornata per i tifosi neroarancio che, nonostante la retrocessione, si erano presentati per seguire la squadra.