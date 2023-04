L’odio dei social si riversa su Berlusconi, Salvini: “mi fanno pena i trogloditi”

StrettoWeb

Dal momento in cui è stato annunciato il ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele è scoppiata sui social una campagna di odio. Commenti, post, emoticon: sono state tante in queste ore le reazioni degli haters. Ma tanti sono stati anche i messaggi di auguri, speranza, affetto, pubblicati dai sostenitori dell’ex premier.

“Venendo qui in macchina vedevo una roba di cui non mi capacito ancora oggi. Leggevo su alcuni siti, e quella non è politica, quando si tratta della salute di una persona che può starti simpatica o antipatica, giovane o anziana, milanista o interista, ricoverata in terapia intensiva, mi domando che tipo di trogloditi e tarati mentali arrivino a scrivere sui social ma anche su siti di quotidiani importantissimi le cose più improbabili, imbarazzanti, disdicevoli e cattive. Ma è proprio gente che vive con il veleno dentro“. E’ quanto dichiarato dal Ministro Matteo Salvini riferendosi ai messaggi rivolti a Berlusconi.

“Io non dico ricambio, perché ovviamente è gente che vive male, perché la politica è passione, ideale, valore, competizione, ma poi però di fronte alla vita, alle fortune, alle malattie, alle terapie, uno si ferma e augura a chiunque buona vita, buon presente, buon futuro – ha aggiunto Salvini -: c’è veramente gente meschina, evidentemente educata, da anni di meschinismo, che ti portano a vedere l’avversario non come un avversario in campo e poi esci e a fine partita ti stringi la mano, qualunque sia il risultato, ma proprio come un nemico da odiare“.

“Ecco, mi fa paura da parte di certa subcultura, che non definisco neanche di sinistra, perché è subcultura, che non ha padre o madre politica, il fatto che sia proprio l’odio – ha concluso Salvini – Non dico che mi spaventa, perché non mi spaventano ma mi fanno pena. Certa gente che sui social, anche in queste ore, non riesce a contenere il proprio schifo che ha dentro, mi fa veramente pena“.