L’ennesima notte di fuoco: auto in fiamme a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Un fenomeno ormai diventato parte della quotidianità, quello delle macchine incendiate a Corigliano-Rossano. Questa notte, l’ennesima vettura è andata a fuoco a Rossano, nei pressi di via Torre Pisani, lungo il tragitto che porta al centro storico della cittadina. L’auto in questione, una Fiat Panda, era attigua ad altre macchine le quali, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, non hanno subito danni. Si cerca ora di capire il movente, dato che non si esclude la pista del dolo: che sia un nuovo avvertimento dell’anonima incendi? Intanto, si inasprisce il dibattito sulla sicurezza nel territorio di Corigliano-Rossano dove, in modo incessante, continuano episodi di vandalismo – come riportato ieri dal sindaco Flavio Stasi – e incendi, molto pericolosi soprattutto per i cittadini.