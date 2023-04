Bagni pubblici devastati a Corigliano, lo sfogo di Stasi: “non lo so cosa scatta nella mente di chi danneggia”

StrettoWeb

Il primo cittadino di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, non le manda di certo a dire. È infatti di poche ore fa, il duro sfogo che ha deciso di pubblicare sui social per una comunicazione più diretta con i cittadini. Di certo, amministrare un comune che conta così tanti abitanti, reduce di una fusione del 2018 che non è andata giù a molti, non è semplice. Ed è proprio alla luce di questi fatti che il sindaco, amareggiato, chiede aiuto alla cittadinanza per far risplendere la città e condannare chi la deturpa. Oggetto dello sfogo sono i bagni pubblici del centro storico di Corigliano: ammodernati da soli due anni, con sanitari e asciugatori nuovi, le toilette sono state vandalizzate e distrutte, tanto da dover intervenire di nuovo.

Stasi infatti scrive: “abbiamo lavorato per realizzare o riqualificare dei bagni pubblici nel centro storico di Corigliano. Erano dignitosi, con arredi nuovi ed asciugatori elettrici. Sembra una fesseria ma non lo è, tant’è che ci stiamo adoperando per la stessa questione nel centro storico di Rossano. Credo che se avessimo dovuto pagare una ditta di demolizioni per realizzare tutti i danni che in questi due anni sono stati fatti ai bagni pubblici, avremmo dovuto aprire un mutuo”.

Continua poi, condannando il vile gesto: “io non lo so cosa scatta nella mente di chi danneggia e vandalizza volutamente un luogo pubblico che offre un servizio ad anziani, residenti, turisti”. Infine, conclude: “sono convinto, però, che se non superiamo questo autolesionismo, perchè di autolesionismo si tratta, sarà difficile fare quel salto di qualità che la nostra città merita. Credo sia necessario rifletterci tutti per migliorare”.