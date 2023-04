Navi da crociera a Reggio Calabria, Santoro: “la città è impreparata”

StrettoWeb

Ritorna eccezionalmente di mercoledì, su Antenna Febea, il programma “Reggio nel terzo Millennio”, con Tonino Massara e Giovanni Santoro, imprenditore ed ex presidente della Confcommercio.

Santoro si sofferma sull’arrivo al Porto, il prossimo 18 aprile, di una prima nave da crociera con 400 persone a bordo: “in città in pochi lo sanno. Reggio Calabria è assolutamente impreparata, serviva un altro tipo di comunicazione, anche perchè i crocieristi sono dei turisti particolari, restando in un posto per poche ore. Serviva creare un percorso che dal Museo coinvolgesse tutte le bellezze e le peculiarità di Reggio, invece, al momento non si sa nulla. E’ evidente che la città non ha una visione turistica chiara”, conclude Santoro.