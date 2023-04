Reggio Calabria, tutto pronto per l’arrivo della prima nave da crociera. E c’è una novità

StrettoWeb

Reggio Calabria si prepara ad accogliere le navi da crociera. Come ampiamente preannunciato da mesi, aprile 2023 sarebbe stato il mese chiave. E così è. Il primo attracco sarà martedì 18 aprile, con la nave Silver Dawn che arriverà al Porto della città dello Stretto. Per questo, il Comune di Reggio e la Camera di Commercio “mettono a disposizione degli operatori interessati n.8 spazi espositivi (stand attrezzati) c/o il Mercato Ittico dedicati alle produzioni tipiche ed identitarie, offrendo così ai crocieristi una possibilità di conoscenza delle eccellenze enogastronomiche ed artigianali reggine”, si legge in una nota di Confcommercio.