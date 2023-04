Messina, Sciotto: “non ho sentito Raciti”. E i calciatori gli chiedono di restare

StrettoWeb

Acque agitate in casa Acr Messina, al termine della stagione regolare e in preparazione al doppio turno playout. E’ di ieri la notizia delle dimissioni da parte di mister Raciti, che non si è presentato all’allenamento. Oggi, attraverso una nota stampa firmata da Antonino Ragusa, i calciatori hanno deciso di dire la loro sulla vicenda, schierandosi al fianco del tecnico.

“Appreso sgomenti della volontà del Mister Ezio Raciti, guida imprescindibile di questo gruppo, di rimettere il proprio mandato – si legge nel comunicato – i giocatori esprimono la loro solidarietà al Tecnico e chiedono allo stesso di proseguire nel suo incarico, convinti ancor più di prima di raggiungere, TUTTI UNITI, l’obiettivo per il quale alacremente si è lavorato insieme dal 2 Gennaio 2023 ad oggi”.

Intanto, però, non sembrerebbero emergere novità sostanziali all’orizzonte. Il Presidente, in casi come questo, dovrebbero accettare o respingere la richiesta in seguito alla comunicazione ricevuta. A detta di Pietro Sciotto, però, nessuna comunicazione è arrivata in tal senso. “Io non parlo con Raciti da giorni – ha detto il numero uno dei peloritani alla Gazzetta dello Sport – Non ho avuto alcun tipo di contatto con lui né prima, né soprattutto dopo la sfida di Taranto. E ancora, a dirla tutta, non mi sono nemmeno ripreso da quella partita, perché non aver raggiunto la salvezza diretta è stato per me un grande dispiacere, come se mi fosse caduto il mondo addosso”.

“Ora – aggiunge – ci toccherà soffrire fino alla fine. Se un allenatore ha intenzione di dimettersi, deve comunicarlo al presidente. Io, e lo ribadisco senza tema di smentita, non ho ricevuto alcuna chiamata da Raciti”.