Acr Messina, clamoroso: “mister Raciti non si presenta all’allenamento e si dimette”

Una notizia clamorosa scuote il pomeriggio dell’Acr Messina. Come riporta Gazzetta del Sud, infatti, l’allenatore Ezio Raciti non si è presentato agli allenamenti e “domani presenterà le sue dimissioni che, al momento, sembrano irrevocabili”. Il tutto, a qualche giorno dal pari di Taranto che ha decretato la disputa del playout contro la Gelbison e a dieci giorni dalla gara d’andata degli spareggi (da calendario, l’andata si giocherà il 6, salvo rinvii legati al caso Siena).

Sempre il quotidiano rivela di un clima che non era più quello di prima, con troppe critiche per gli ultimi risultati. Motivazione, questa, che ha portato l’allenatore ad assumere la drastica decisione, dopo un girone di ritorno importante e alla vigilia della doppia sfida che vale l’intera stagione. Adesso si attendono novità: il Presidente Pietro Sciotto dovrà accettare le dimissioni oppure respingerle e convincere il tecnico a restare in sella.