World Europa, la nave da crociera da record al Porto di Messina

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grande entusiasmo a Messina per l’arrivo al Porto questa mattina della World Europa. È stata definita la nave più green del mondo ed ha numeri da record: è dotata di 22 ponti, una stazza lorda di 215.863 tonnellate, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine e può ospitare sino a 6.500 turisti. Ricordiamo che al Porto di Reggio Calabria, è attraccata la Silver Dawn.

Nel corso di una breve cerimonia, è stato inaugurato dal Sindaco di Messina, Federico Basile, presente il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Mega, il nuovo allestimento dell’area di accoglienza di Largo Minutoli per i crocieristi che sbarcano in città. L’appuntamento è coinciso con l’arrivo della World Europa. Per l’occasione, a dare il benvenuto ai passeggeri è stata la Banda della Brigata Aosta e gli studenti dell’Istituto Antonello, accompagnati dalla Dirigente Laura Tringali, i quali si sono occupati dell’accoglienza.

Grazie alla sinergia tra i vari Assessorati comunali, gli uffici tecnici e le Società Partecipate, coordinati dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, la nuova area attrezzata di Largo Minutoli darà ai passeggeri che rimangono in città l’opportunità di ricevere le prime informazioni utili per visitarla, conoscere servizi, percorsi pedonali ed escursioni con l’obiettivo di favorire la promozione del territorio cittadino e le sue peculiarità.

Federico Basile, Sindaco di Messina, ha dichiarato: “la nave più green del mondo approda nel porto di Messina, la vostra presenza per noi è un orgoglio perché siamo una città portuale che vive di avvenimenti come questo. Sono convinto che questa collaborazione con MSC Crociere, resa possibile dalle istituzioni e dalle autorità, debba continuare. Complimenti per quello che state facendo, la nostra città è al vostro fianco.”

Patrizia Adorno, Vice Prefetto Vicario di Messina, ha aggiunto: “Oggi accogliamo una meraviglia nella meraviglia dello Stretto. Ringrazio MSC Crociere che verrà a Messina per tutta l’estate rilanciando il turismo, sono contenta che la Compagnia dia questa possibilità ad una terra così bella che è poco conosciuta e visitata.”

Mario Paolo Mega, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ha concluso: “ci fa piacere che MSC Crociere abbia scelto Messina come tappa per la sua ammiraglia, per noi è una grande soddisfazione. Assicuriamo il nostro massimo impegno per far trovare i nostri porti pronti per accogliere le grandi navi, anche a Messina a partire dal 2026/2027 sarà possibile alimentare le navi da terra.”