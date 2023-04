Messina: il Sindaco Basile in visita a bordo della nave World Europa

StrettoWeb

La città di Messina ha accolto oggi per la prima volta Msc World Europa, nuova nave della flotta di Msc Crociere alimentata a Gnl e tra le più avanzate al mondo sotto il profilo tecnologico e ambientale. In occasione del primo scalo in città, il Sindaco Federico Basile accompagnato dal Direttore Generale Salvo Puccio, è stato accolto a bordo della nave dal Comandante Dino Sagani. Con 22 ponti, 215.863 tonnellate di stazza lorda, 333 metri di lunghezza, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, MSC World Europa è tra le navi da crociera più grandi al mondo e in assoluto la più grande alimentata a GNL e con l’impatto ambientale più basso per passeggero.

“Un’occasione di soddisfazione essere qui a bordo della nave più grande mai costruita in Europa. Sono altrettanto lieto – ha detto il Sindaco Basile – di celebrare oggi l’arrivo di MSC World Europa nel porto di Messina perchè oltre ad essere uno tra i principali scali turistici del Mediterraneo, rappresenta un importante indotto sul territorio. È questo motivo di impegno da parte dell’Amministrazione comunale ad incrementare e attivare sempre più servizi al fine di ottimizzare la nostra capacità di accoglienza e l’offerta culturale”. Il Sindaco ha poi ringraziato tutti coloro che a vario titolo lavorano nel porto, ed ha concluso la visita augurando “Buon vento” alla Msc World Europa.