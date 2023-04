Indagini plusvalenze: tra le operazioni sospette anche giocatori di Reggina e Crotone

StrettoWeb

L’inchiesta plusvalenze nel calcio italiano non si placa ma anzi si allarga. Dopo i recenti fatti riguardanti la Juventus, per cui la vicenda è ancora in corso, nella giornata di ieri si sono registrate le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana. La questione è la solita: plusvalenze ritenute sospette nella compravendita di calciatori.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sono 18 in tutto le operazioni finite sotto la lente d’ingrandimento. Sono calciatori passati dalle squadre indagate, quasi tutti ormai trasferiti ad altra società. La rosea stila l’elenco e, tra questi, finisce anche un calciatore della Reggina: Emanuele Cicerelli. Ovviamente, precisiamo, non c’è alcun coinvolgimento né dell’ala sinistra e neanche del club amaranto. A risultare sospetto per gli inquirenti è il passaggio dalla Salernitana alla Lazio per oltre 2,3 milioni di euro. Il giocatore è attualmente in prestito dal club biancoceleste, ma la società dello Stretto vanta il diritto di riscatto.

Oltre a un attuale calciatore della Reggina, c’è anche un ex recente tra le operazioni sospette: Marco Tumminello. L’indagine è sul suo passaggio dalla Roma all’Atalanta per 5 milioni di euro. Ora l’attaccante è al Crotone, in Serie C. Vale lo stesso discorso qui: lui e il club pitagorico non c’entrano nulla. Ora l’inchiesta andrà avanti sempre con il coinvolgimento delle due romane e della Salernitana, che in un comunicato si è detta estranea ai fatti.

Inchiesta plusvalenze: l’elenco delle 18 operazioni sospette tra Roma, Lazio e Salernitana

Gregoir Defrel (dal Sassuolo alla Roma) – 2,375 milioni

Marash Kumbulla (dal Verona alla Roma) – 29,5 milioni

Riccardo Marchizza (dalla Roma al Sassuolo) – 3 milioni

Marco Tumminello (dalla Roma all’Atalanta) – 5 milioni

Luca Pellegrini (dalla Roma alla Juventus) – 22 milioni di euro

Mert Cetin (dalla Roma al Verona) – 7,83 milioni di euro

Matteo Cancellieri (dalla Roma al Verona) – 2,5 milioni di euro

Aboudramane Diaby (dalla Roma al Verona) – 2,5 milioni di euro

Jean-Daniel Akpa Akpro (dalla Salernitana alla Lazio) – 12,7 milioni di euro

Mattia Sprocati (dalla Salernitana alla Lazio) – 3,25 milioni di euro

Thiago Casasola (dalla Salernitana alla Lazio) – 3,08 milioni di euro

Andrea Marino (dalla Salernitana alla Lazio) – 250mila euro

Emanuele Cicerelli (dalla Salernitana alla Lazio) – 2,54 milioni di euro

Mattia Novella (dalla Salernitana alla Lazio) – 30mila euro

Biagio Morrone (dalla Salernitana alla Lazio) – 530mila euro