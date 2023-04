Inchiesta plusvalenze, guai anche per Roma e Lazio: indagati Friedkin e Lotito

StrettoWeb

L’inchiesta sulle plusvalenze si allarga e da Torino si spinge fino alla Capitale. Roma e Lazio finite sotto la lente di ingrandimento della procura. Dan e Ryan Friedkin, presidente e vicepresidente della Roma, nonchè l’ex presidente James Pallotta, risultano indagati nell’inchiesta della procura di Roma relativa alla compravendita di alcuni calciatori.

Sono 9 gli indagati, oltre alla stessa società sportiva: tra questi gli ex amministratori delegati Umberto Gandini (attuale presidente della Lega Basket) e Guido Fienga, l’ex vice presidente esecutivo ed ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni e alcuni dirigenti. A Thomas Dan e a Ryan Patrick Friedkin, in concorso con Giorgio Francia, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, vengono contestate le false comunicazioni sociali.

Capitolo Roma

Nell’atto della procura di Roma, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, viene riferito che “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente esponevano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettevano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.

Nel decreto di perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza nella sede della As Roma, “nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30.06.2021, iscrivevano nell’attivo dello stato patrimoniale, alla voce ‘Diritti pluriennali prestazioni sportive dei calciatori’, nei ricavi operativi, alla voce ‘Ricavi da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori’, e nei costi operativi del conto economico, alle voci ‘Spese per il personale e Oneri da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori’, importi maturati nell’ambito di operazioni connotate da valori notevolmente maggiorati o comunque non conformi rispetto a quelli di mercato”.

L’attenzione dei magistrati romani riguarda il segmento dell’inchiesta Prisma legata alle cessioni di Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, avvenute a ridosso del 30 giugno del 2019 prima della chiusura dei bilanci. La Procura sta vagliando diverse operazioni, fra il 2017 e il 2019, relative alle cessioni di Marchizza e Frattesi al Sassuolo; di Tumminello all’Atalanta; di Luca Pellegrini (oggi alla Lazio) alla Juventus. Nonchè agli arrivi di Defrel dal Sassuolo; Spinazzola dalla Juventus; Cristante dall’Atalanta.

Per quanto riguarda le stagioni con i Friedkin al comando sono al vaglio le cessioni di Cetin, Cancellieri e Diaby al Verona, con Kumbulla a fare il percorso inverso per 29.5 milioni. Tutte le operazioni citate sono state effettuate quando il club era ancora quotato alla Borsa di Milano.

Capitolo Lazio

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e Igli Tare, ds biancoceleste, sono indagati dalla procura di Tivoli nell’ambito dell’indagine su operazioni di compravendita dei calciatori. È quanto è emerso dal decreto di perquisizione. Risultato iscritti nel registro degli indagati anche: Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Angelo Marchetti e Angelo Fabiani. Al vaglio degli accertamenti della procura i movimenti di mercato legati a: Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone e Akpa Akpro, oggetto di compravendita tra Lazio e Salernitana.