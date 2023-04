Incidente Immobile, la testimonianza di un tassista: “all’incrocio il semaforo…”

StrettoWeb

“Da almeno due o tre giorni, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all’altezza dell’incrocio con Ponte Matteotti, “il semaforo non funzionava“. È quanto dichiarato da un tassista di Roma a “Il Messaggero”, dichiarazioni che forniscono un importante tassello nella ricostruzione dell’incidente di domenica 16 aprile che ha visto coinvolto Ciro Immobile.

L’attaccante della Lazio è finito contro un tram della linea 19 mentre si trovava a bordo del suo Land Rover Defender (distrutto) insieme alle figlie. L’incidente ha provocato, complessivamente 12 feriti per fortuna nessuno in modo grave: Immobile è stato trasferito al Policlinico Gemelli assieme alla figlia più grande e ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell’undicesima costola destra.

“È davvero possibile che sia il capitano della Lazio Ciro Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde“, ha aggiunto il tassista parlando di “anomalie evidenti che riguardavano le tempistiche“. Una delle anomalie in questione sarebbe stata quella di segnalare, “tempo eccessivamente lungo”, il rosso, peraltro mentre “erano intermittenti il rosso e il verde per chi proveniva dal lungotevere Oberdan”.

“Ho visto colleghi inchiodati davanti a me per minuti interminabili e qualcuno alla fine attraversare ugualmente l’incrocio con molta cautela pur di passare. Si stava fermi anche per venti minuti”, prosegue il tassista. Il verde invece “durava appena due o tre secondi, poi ridiventava subito rosso. E così tu ti trovavi ad avere impegnato regolarmente l’incrocio ma di trovarti in mezzo alla strada con il rosso, mentre chi proveniva dal lungotevere Oberdan vedeva il segnale di via libera di fronte a sé e non frenava”.

Per il tassista non è certo che le anomalie fossero state segnalate: troppe volte capita di girare per la città trovarsi davanti a un semaforo che non funziona bene, di solito poi la manutenzione interviene. Lì per lì poi non ti rendi conto neanche del fatto. Questa volta, però, avevo notato che attraversare quell’incrocio stava diventando un problema e parliamo di una intersezione con una viabilità già di per sé complicata.

Per cui preferivo negli ultimi giorni addirittura fare il giro dal Muro Torto per passare da una parte all’altra del Tevere. Una soluzione estrema, considerato il traffico di Roma. Comunque poco prima in via delle Milizie c’è un altro impianto penzolante, precario e non visibile, insomma capita”.

Il Comune di Roma: “il semaforo all’incrocio funziona”

“Il semaforo è perfettamente funzionante“. A chiarirlo è Roma Servizi per la Mobilità che in una nota “smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento“. “Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale“, prosegue la nota.