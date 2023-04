Incidente shock per Immobile: impatto violento contro un tram, è in ospedale con le figlie

StrettoWeb

Tanta paura nella mattina odierna per Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale, coinvolto in un grave incidente. Secondo le prime ricostruzioni riportate da “La Gazzetta dello Sport”, il bomber biancoceleste stava attraversando il Ponte Matteotti che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, situato a pochi chilometri dallo Stadio Olimpico, quando un tram ha colpito in pieno l’auto nella quale viaggiava insieme alle figlie.

“Il tram è passato con il rosso – ha dichiarato Immobile – Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po’ male il braccio“. L’incidente ha coinvolto anche altre macchine, in totale sono 7 le persone trasportate in ambulanza in ospedale. Insieme a Ciro Immobile viaggiavano anche le figlie, una di esse ha lasciato il luogo dell’incidente con il collarino. In ospedale anche alcuni passeggeri del tram e l’autista, l’unico in codice giallo.

L’incidente è avvenuto a velocità sostenuta, il tram è deragliato fuori dai binari finendo oltre il marciapiede, distrutta completamente la Land Rover Defender sulla quale viaggiava Immobile.