Condizioni Ciro Immobile, trauma e frattura dopo l’incidente: il bollettino medico

Tifosi della Lazio e fan di Ciro Immobile in ansia per le condizioni di salute dell’attaccante biancoceleste rimasto coinvolto in un grave incidente nella mattinata odierna. Il bomber è stato colpito da un tram mentre viaggiava, insieme alle figlie, a bordo della sua Land Rover Defender completamente distrutta nell’impatto.

Lo staff medico della Lazio ha reso noto il primo bollettino medico sulle condizioni di Ciro Immobile sottolineando che il calciatore ha riportato un “trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta della XI costola destra“. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma.