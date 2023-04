“Il Ponte è Green e alleato della Mobilità Sostenibile”

StrettoWeb

“Il Ponte è Green. E’ intuitivo quanto la futura presenza del Ponte contribuirà ad una drastica diminuzione delle emissioni inquinanti veicolari e marittime di motori endotermici“. E’ quanto scrive in un post pubblicato su Facebook il senatore Nino Germanà. Il politico siciliano ha postato a corredo del post delle foto che mostrano la lunga fila di automobili in attesa agli imbarchi a Messina, con conseguente inquinamento atmosferico.

“L’urgenza dell’opera – scrive ancora Germanà parlando a nome del nuovo comitato, Ponte e Libertà – è poi ancora più stringente per le prospettive di mobilità elettrica. Questa modalità è chiaramente messa in crisi dalla presenza di lunghe code e dalla marcia rallentata ”stop and go”; ciò a causa del forte assorbimento di carica prodotto dai climatizzatori e dalle varie centraline di bordo“.

“Il Ponte è fedele alleato della Mobilità Sostenibile (m. fileccia) – Ponte e Libertà“, conclude il post.