Nasce il Comitato Ponte e Libertà: “migliorerà la vita e favorirà l’economia”

Il Ponte sullo Stretto s’ha da fare. Nonostante i soliti detrattori dell’infrastruttura tanto attesa, da più fronti l’idea che il ponte debba diventare realtà è stata ‘sposata’ da numerosi cittadini. E a questo scopo è nato il “Comitato Ponte e Libertà”, i cui tre fondatori sono il senatore siciliano della Lega Nino Germanà e gli ingegneri Giacomo Guglielmo, senior consultant della PA, e Mauro Fileccia, manager di multinazionale, componente del Consiglio Nazionale Ingegneri e senior consultant logistica.

“Il Comitato è aperto a tutti gli italiani – cittadini, Comuni, Enti, Sindacati e Associazioni – e sarà possibile iscriversi anche attraverso i suoi canali social”, spiega Germanà su Facebook. “‘Ponte e libertà’ è uno slogan apartitico che nasce con l’obiettivo di smontare trent’anni di menzogne sul Ponte sullo Stretto, un’opera fondamentale per lo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno, e dare voce a cittadini e imprese”, dichiarano i tre fondatori Nino Germanà, Giacomo Guglielmo e Mauro Fileccia.

“L’inconfutabile verità tecnica della struttura non può essere omessa o nascosta a supporto di opinioni negative, pur legittime, che però si basano su falsità. Anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha dato parere positivo alla realizzazione dell’opera”, continuano Germanà, Guglielmo e Fileccia. “Il sì al ponte è un sì anche alla libertà: alla libertà di viaggiare in treno, in nave, in aereo, in auto o in pullman, alla libertà di ridurre l’inquinamento ottimizzando, al contempo, l’uso di tutti i vettori di trasporto”.

“Il Ponte sullo Stretto – concludono – è un’opera che migliora la vita dei siciliani e favorisce la crescita economica e sociale del territorio e del Sud. Insomma, un grande attrattore e acceleratore di ripresa e resilienza per il Mezzogiorno che offrirà nuove opportunità occupazionali e di crescita del PIL”.