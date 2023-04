Gironi Mondiali Basket 2023: l’Italia aspetta Banchero e scopre le sue avversarie

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Cosa hanno in comune Miss Univers 2018, Luis Scola e Dirk Nowitzki? L’aver deciso il cammino dell’Italia ai Mondiali di Basket 2023. Un cammino favorevole. L’obiettivo era evitare il Team USA dall’urna numero 1 e il sorteggio ha sorriso agli azzurri, inseriti nel Gruppo A, insieme alle Filippine, squadra padrone di casa, la Repubblcia Dominicana che ha eliminato l’Argentina dalle qualificazioni, e l’Angola.

Avversarie alla portata degli azzurri, nonostante non manchino le insidie. Chi altro manca, per ora, è Paolo Banchero: il ROY NBA non ha ancora sciolto il nodo legato al suo futuro in nazionale, l’Italia lo aspetta per vedere lievitare le proprie ambizioni nel campionato del mondo. Appuntamento il 25 agosto fra Indonesia (Giacarta), Giappone (Okinawa) e Filippine (Manila), le tre sedi del torneo.

I gironi dei Mondiali di Basket

Gruppo A: Angola, Repubblica Dominicana, Filippine, ITALIA

Gruppo B: Sud Sudan, Serbia, Cina, Porto Rico

Gruppo C: Stati Uniti, Giordania, Grecia, Nuova Zelanda

Gruppo D: Egitto, Messico, Montenegro, Lituania

Gruppo E: Germania, Finlandia, Australia, Giappone

Gruppo F: Slovenia, Capo Verde, Georgia, Venezuela

Gruppo G: Iran, Spagna, Costa d’Avorio, Brasile

Gruppo H: Canada, Lettonia, Libano, Francia