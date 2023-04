L’NBA si colora di azzurro: Paolo Banchero eletto Rookie dell’anno

StrettoWeb

Scelto come first pick dello scorso Draft NBA dagli Orlando Magic, Paolo Banchero è entrato nella lega più importante del basket americano con le stimmate del wonderkid e la pressione di doversi confermare. All’esordio ha messo a segno 29 punti, 9 rimbalzi e 5 assist dando prova del suo incredibile talento. Ha chiuso la stagione regolare con 20 punti di media, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist di media.

Percentuali che sono valse all’italo-americano nato a Seattle ma con passaporto italiano (in attesa di scegliere la nazionale per la quale giocherà) il titolo di Rookie of the year. Il premio viene assegnato ai giovani alla prima stagione nella lega e Banchero ha ricevuto ben 98 voti sui 100 complessivi. Alle sue spalle Jalen Williams (Oklahoma City) e Walker Kessler (Utah).