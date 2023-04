Giro di Sicilia, 100 anni di passione: il nonnino fa il tifo per i ciclisti | VIDEO

StrettoWeb

Cento anni e non sentirli. Cento anni di amore per il ciclismo, i suoi campioni e lo spettacolo che la colorata carovana delle due ruote porta con sè. Un passaggio imperdibile per un arzillo nonnino di 100 anni che, a bordo strada, non ha voluto far mancare il suo sostegno ai ciclisti nella gara conclusiva del Giro di Sicilia.

In un video che circola sui social si vede il signor Vecchio che, sostenuto dal suo bastone, incita Damiano Caruso e colleghi al passaggio presso il Parco Ciclistico dell’Etna. Una splendida immagine che denota, ancora una volta, come la passione non abbia età!

