Giro di Reggio Calabria, si pensa già all’edizione 2024: previste 2 tappe?!

Neanche il tempo di far partire la corsa da Riace che già si pensa all’edizione 2024 del Giro di Reggio Calabria. La città ha grande voglia di riabbracciare i campioni del ciclismo e far tornare la prestigiosa corsa ai fasti di un tempo. Una corsa che, lo ricordiamo, ha vissuto diversi format nel corso del tempo. E se nel ritorno dopo 11 anni di assenza si presenta nella forma di gara unica, l’anno prossimo potrebbe prevedere 2 tappe.

Il sindaco f.f Paolo Brunetti lancia un’interessante ipotesi per coinvolgere i comuni della Ionica e della Tirrenica: “tanti Comuni sollecitano il passaggio dai loro borghi. Io l’idea l’ho lanciata lì: il prossimo anno si partirà da una località sulla Ionica, si attraverserà la costa Ionica per arrivare a Reggio Calabria per la prima tappa. Il secondo giorno la partenza sarà da Reggio Calabria per attraversare la costa tirrenica“.