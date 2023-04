Giro di Reggio Calabria: 3-2-1… via! Inizia la corsa da Riace | VIDEO

StrettoWeb

3-2-1 partiti! Inizia finalmente il Giro di Reggio Calabria. Asfalto bagnato e nuvoloni neri, è piovuto su Riace e probabilmente pioverà ancora durante il cammino che porterà i ciclisti a Reggio Calabria, ma i campioni delle due ruote non si lasceranno intimorire da qualche goccia.

I più temerari partono a maniche corte, qualcuno ha già indossato la tuta del team per non doversi ‘vestire’ in corsa. Tanti gli appassionati che hanno sfidato il tempo incerto posizionandosi a bordo strada: il Giro di Reggio Calabria è ufficialmente iniziato!

La partenza del Giro di Reggio Calabria da Riace