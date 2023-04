Friuli Venezia Giulia: incredibile flop per Renzi e Calenda, superati da un candidato minore

StrettoWeb

Sconfitta netta per il Centro/Sinistra ma soprattutto per il Terzo Polo. Secondo la prima proiezione diffusa dal Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, basata sul 6% dei voti reali scrutinati, Massimiliano Fedriga con il centrodestra verrebbe riconfermato governatore con il 64,2%, doppiando il 28,2% del candidato del centrosinistra unitario Massimiliano Moretuzzo.

Ribaltamento invece tra gli altri due candidati. Giorgia Tripoli, candidata civica di protesta, porterebbe la sua lista in consiglio, mentre fuori rimarrebbe la lista di Renzi e Calenda, valutato al 2,7%. Insomma, la creatura renziana e calendiana non decolla nemmeno in queste regionali dopo le pesanti sconfitte in Lombardia e Lazio.