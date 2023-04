Elezioni Friuli Venezia Giulia, gli Exit Poll: vittoria solida per il leghista Fedriga

StrettoWeb

Urne chiuse in Friuli Venezia Giulia per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Sono state complessivamente tredici le liste che entrano nell’arena elettorale, a sostegno di quattro candidati alla presidenza, e cioè il presidente uscente Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli.

Per gli exit poll il presidente uscente Fedriga oltre il 63%, il Centro/Sinistra intorno al 30%, Terzo Polo al 4%, Tripoli al 3%.

Mentre in base all’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe riscosso consensi nella forchetta 61-65%. Il candidato, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo Polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

Per quanto riguarda l’affluenza non è avvenuto nessun crollo come successo in Lombardia e Lazio: il primo dato parziale (19 sezioni su 1360) parla di un 47,3% degli elettori alle urne, solo due punti in meno di 5 anni fa, quando però si votata solo la domenica.

È eletto Presidente della Regione colui il quale ottiene il maggior numero di voti validi espressi. Alle liste collegate con il candidato eletto Presidente spetta il 60% dei seggi se il candidato ha ottenuto più del 45% dei voti validi, oppure almeno il 55% dei seggi, se il candidato ha ottenuto una cifra elettorale uguale o inferiore al 45% dei voti validi.

Il nuovo Consiglio regionale sarà composto da 48 consiglieri, di cui due sono il Presidente eletto e il primo dei candidati presidente non eletto. Gli altri 46 seggi sono attribuiti alle liste a livello regionale e poi distribuiti, secondo un metodo proporzionale, tra i candidati consiglieri nelle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio regionale (Trieste 9 consiglieri, Gorizia 5, Udine 17, Tolmezzo 3, Pordenone 12).

Inoltre si è votato in 24 Comuni della Regione, tra cui quello di Udine e Sacile con più di 15.000 abitanti. In questi due Comuni è quindi previsto un eventuale turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23, e lunedì 17 aprile, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle elezioni comunali avrà luogo a seguire, immediatamente dopo la fine di quello relativo alle elezioni regionali.

Tutti i comuni al voto: Udine, Sacile, Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lauco, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Sauris, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Ligosullo, Valvasone Arzene, Vito d’Asio e Zoppola.