Friuli Venezia Giulia, Meloni: “mai preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta”

StrettoWeb

“Direi che Massimiliano Fedriga ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della visita al Vinitaly di Verona a chi le chiedeva di commentare gli exit poll per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia che danno in netto vantaggio il governatore uscente, Massimiliano Fedriga.