Cannizzaro vice capogruppo alla Camera, la soddisfazione del coordinamento di Forza Italia di Villa San Giovanni

Il coordinatore Daniele Siclari, il vicecoordinatore vicario Domenico De Marco e il gruppo dirigente del Circolo di Forza Italia di Villa San Giovanni, esprimono “grande soddisfazione per l’importante riconoscimento politico che l’On. Francesco Cannizzaro ha avuto da parte del Leader nazionale Silvio Berlusconi e del coordinatore nazionale On. Antonio Tajani, con la nomina di Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

L’onorevole Cannizzaro, da sempre presente nelle dinamiche politiche del territorio villese e dell’intera Area dello Stretto, potrà ancor di più, in virtù di questo importante riconoscimento politico, essere da vero sponsor del territorio soprattutto in un momento di assoluta necessità vista la valenza delle tematiche che stanno interessando la comunità villese, dall’opportunità Ponte alla questione infrastrutturale che determina sicuramente la fase storica più importante per lo sviluppo dell’intera area.

Sono di qualche giorno fa gli impegni assunti e mantenuti da parte del neo Vice Capogruppo Cannizzaro in merito all’ulteriore finanziamento destinato per il completamento della “Gallico – Gambarie” a dimostrazione di una concreata e fattiva politica del fare che ha sempre guidato l’operato del giovane parlamentare On. Cannizzaro che dall’inizio del suo mandato alla Camera dei Deputati ha affrontato con impegno e con concretezza la sua azione politica, tutto ciò sia tra le fila della minoranza di Governo ed oggi a maggior ragione quale elemento di fondamentale valenza politica all’interno delle forze politiche e di Governo.

Siamo assolutamente soddisfatti di questa nuovo risultato politico e pertanto orgogliosi di averlo sostenuto come massimo rappresentante politico del territorio alle ultime elezioni politiche nella certezza che ancor di più il suo operato sarà a tutela della nostra Città, sperando che chi rappresenta oggi l’Amministrazione sia in grado di saper cogliere positivamente, indipendentemente dal ruolo politico opposto, anche questi importanti risultati di chi rappresenta il territorio e che possa essere strumento utile per poter affrontare concretamente le problematiche ataviche di questa Città”, conclude la nota.